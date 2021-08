Ballgeflüster : Einheitliches Maß gefordert

Strohm Stefan Foto: TV/Schramm, Johannes

Neben den Toren sind sie definitiv das Salz in der Fußball-Suppe – die Fans! Die Rückkehr der Anhänger in die Arenen der Republik motivieren die Fußballspieler auf den Plätzen, sorgen für Atmosphäre vor den Fernsehschirmen und füllen die in Corona-Zeiten so arg gebeutelten Kassen der Profi-Vereine zusätzlich.

Eines wird aber deutlich: Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten sind häufig nicht gänzlich ausgelastet, so wie am Samstag in Kaiserslautern, statt der erlaubten 20 000 Zuschauer kamen nicht einmal die Hälfte – warum auch immer. Ist es die Angst vor der Ansteckung? Oder sind die Hürden durch 3-G- oder 2-G-Regel zu hoch? Ist der Spaßfaktor durch die Maske zu stark limitiert?