Kolumne Glaube im Alltag : Bereit zum Dienst am Nächsten

Mit dem Gründonnerstag treten wir ein in die drei österlichen Tage vom Leiden und Sterben, von der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn. Eine ganz und gar außergewöhnliche Fastenzeit geht zu Ende, wenn wir das Hochfest der Auferstehung des Herrn feiern.

Alles, was die Fastenzeit ausmacht, alte Traditionen, konnten und können in diesem Jahr nicht begangen werden. Unser Glaube wird durch die momentane Situation hart auf die Probe gestellt, aber letztendlich ist es unser Glaube, der uns jetzt Halt geben kann, weil in der Mitte des Glaubens nicht irgendwelche Wahrheiten stehen, sondern der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus. Er bleibt die Mitte unseres Glaubens: Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit. Jesus, der an diesem Abend seinen Jüngern die Füße wusch, als er die Feier der Eucharistie einsetzte, ist an diesem Abend vor uns auf die Knie gegangen. Seitdem haben wir Christen einen Gott auf Augenhöhe.