Garten Der Traum vom Süden in Heckenformat FOTO: TV / Kathrin Hofmeister FOTO: TV / Kathrin Hofmeister

Der Spätherbst bietet sich für die Pflanzung von Hecken an. Neben den altbewährten Formschnittgehölzen wie Thuja und Eibe sind immergrüne Laubhecken in Mode gekommen, die bis vor wenigen Jahren nur in wintermilden Regionen bekannt waren.