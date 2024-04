Bürgerideen Kommentar zu Innenstadt-Impulsen für Bernkastel-Kues: Vieles könnte gut werden

Die Sitzungen der Kommunalparlamente gehen in die Schlussrunden. Am 9. Juni wird neu gewählt. Viel passieren wird bis dahin nicht mehr. Die Ratsherren- und -damen wollen ihre Nachfolger nicht noch mit Aufgaben belasten, die diese vielleicht ganz anders sehen, wenn sie im Sommer in Amt und Würden sind.