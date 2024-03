Künstlerin der Woche – Marion Anna Simon Von der Heimat in der Eifel und in der Malerei

Auch in Kyllburg kann man in die Irre gehen. Das hier sei nicht die Bahnhofs- sondern die Hochstraße klärt mich der hilfsbereite Kunde unterm Frisierumhang auf. Der Friseursalon ist das einzige Geschäft, das an diesem Samstagnachmittag noch geöffnet hat. Eine Weile schon laufe ich hilflos durch das menschenleere Stadtzentrum auf der Suche nach dem Atelier von Marion Anna Simon. Jetzt stellt sich heraus, dass ich an der schlichten Fassade mit den hohen Fenstern, die sich unauffällig in die Häuserzeile einreiht, längst vorbeigelaufen bin. Also zurück.