Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist die Mär der Nationalisten, die den Menschen weismachen wollen, ihre Politik nutze dem eigenen Volk. Gerade umgarnt US-Präsident Trump damit seine Automobilarbeiter. America first. So funktioniert es aber nicht in einer Welt, in der alles mit allem zusammenhängt, die Staaten, die Wirtschaft, die Umwelt, der Frieden. Von Werner Kolhoff