Das Ergebnis der von der Initiative Kirchengemeinde vor Ort in Auftrag gegebenen Umfrage kann kaum überraschen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die Auftraggeber die Strukturreform des Trierer Bistums ablehnen.

Und dennoch: Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Bischof Stephan Ackermann die von ihm angestoßene Reform nicht mehr stoppen wird. Sie ist, zumindest was die Implementierung der XXL-Pfarreien angeht, längst auf der Zielgeraden – allen vorausgegangenen Protesten und den womöglich noch folgenden zum Trotz. In knapp drei Monaten werden die ersten 15 Pfarreien der Zukunft, wie die Großkirchengemeinden von den Initiatoren hoffnungsfroh genannt werden, an den Start gehen. Das ist sicher.

Entscheidend wird sein, ob die Kirche in den neuen Strukturen wieder das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann, die sie gerade in den Jahren seit Bekanntwerden des Missbrauchsskandals verspielt hat. Das ist eine Herkulesaufgabe. Es wäre schon schwierig in den bisherigen, kleinräumigen Strukturen, in den künftigen Großpfarreien wird es aber umso schwieriger. Zu groß ist in diesen riesigen Einheiten die Gefahr, dass die weit entfernt gelegene Zentrale gar nicht mehr mitbekommt, wie die Gläubigen vor Ort eigentlich ticken und was sie bewegt.