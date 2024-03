Gesundheitskolumne Darmkrebsmonat: Warum Früherkennung und Vorsorge so wichtig sind

Darmkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen weltweit und ist in vielen Ländern eine der führenden Todesursachen. Doch trotz seiner Häufigkeit ist Darmkrebs oft vermeidbar und in vielen Fällen heilbar, wenn er frühzeitig erkannt wird. Aus diesem Grund ist die regelmäßige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere ab einem Alter von 50 Jahren für Männer und 55 Jahren für Frauen, von entscheidender Bedeutung.