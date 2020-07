Die Woche im Blick : Corona-Tests: Und plötzlich grüßen die Ferien ...

Kennen Sie den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“? Dort erlebt der Hauptdarsteller – Bill Murray als zynischer Wetterexperte Phil Connors – immer wieder denselben Tag. Dabei gerät er in einem Ort, den er zunächst hasst, in die kuriosesten Situationen.

Ohne so zynisch wie Phil Connors zu werden: Die Hälfte der Schulferien in Rheinland-Pfalz ist vorbei. Und nun fällt es auf, dass die Menschen Urlaub in anderen Ländern gemacht haben? Plötzlich reift der Gedanke, dass Tests keine schlechte Idee wären? Es ist nicht zu fassen, dass sowohl der Bund als auch die Bundesländer kein fertiges Konzept beschlossen haben. Spätestens seit März war klar, dass Sars-CoV-2 uns länger beschäftigen wird. Und obwohl das Robert Koch-Institut noch in dieser Woche darauf hingewiesen hat, dass die meisten Infektionen innerhalb Deutschlands übertragen werden. Die Gefahren lauern gerade in Regionen, in denen etwa nur wenige Tests stattfinden. Es ist übrigens sehr wahrscheinlich, dass in manchem Land, das nicht als Risikogebiet eingestuft wird, die Gefahr größer ist als etwa bei unseren Nachbarn in Luxemburg. Dort gibt es Massentests, dort gibt es die meisten Infektionen eher in den Gebieten, die weit weg von Deutschland liegen.