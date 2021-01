Die Woche im Blick : Ein Grund zur Kündigung

Chefredakteur Thomas Roth Foto: TV/Friedemann Vetter

Stellen wir uns einmal ein Unternehmen in der Corona-Pandemie vor. Es plant die Rückkehr vieler Mitarbeiter an den Arbeitsplatz, weil die Neuinfektionen zurückgehen. Es schickt eine Mail, dass es in wenigen Tagen an einem Montag losgeht.

Und dann, am Donnerstag zuvor, erfahren die Mitarbeiter aus den Medien, dass es doch nicht losgeht. Weil sich in einem anderen Bundesland etwas geändert habe – übrigens etwas, was fast vorhersehbar war und einen Tag früher ebenso hätte im Blick sein können, wahrscheinlich sogar noch früher. Ich bin mir sicher, Sie würden sich über ihren Arbeitgeber ärgern – möglicherweise noch mehr, weil es bereits im Frühjahr ähnliche Situationen gab. Sie hätten umsonst die Betreuung der Kinder, die Fahrten und vieles mehr organisiert. Und wenn es regelmäßig zu solchen Situationen kommt, würden Sie die Stellenangebote sichten.

Nun ersetzen Sie einfach das Wort Unternehmen durch Schule, das Wort Mitarbeiter durch Schüler, Eltern, Lehrer und ebenso Schulleiter. Sie alle fühlten sich in dieser Woche schlecht informiert. Wieder einmal sind alle Planungen über den Haufen geworfen worden. Diesmal die Rückkehr zum Wechselunterricht. Während Schulen Pläne für die nächste Woche verschickten, liefen in Mainz längst die Gespräche über eine Verschiebung.

Zugegeben: Die Schule ist nicht einfach mit einem Unternehmen vergleichbar – etwa weil keine Kündigung möglich ist. Dennoch: Dass sich Mutationen verbreiten würden, war absehbar. Entweder wäre ein Wechselunterricht mit mehr Abstand dennoch vertretbar – oder man hätte ihn schon frühzeitiger absagen müssen.

Zurück zum Unternehmen: Gesellschafter würden nicht lange zusehen, wenn die obersten Führungskräfte Mitarbeiter so chaotisch informieren und damit für weniger Motivation und schlichtweg für schlechtere Ergebnisse sorgen. Das Mindeste bei einem Krisengespräch wäre eine Aussicht auf Besserung und ein Plan, wie es weitergeht.

Nebenbei: Haben Sie schon gehört, wie es an den Schulen weitergeht und was sich zum Besseren ändern könnte? Nein? Dann geht es Ihnen wie Schülern, Lehrern, Schulleitern und Eltern.