Kommentar zum Terra Ventura : Dieses Gebäude nicht zu nutzen, wäre ein Skandal

Steht man vor dem Terra Ventura, dann hat man trotz all der Jahre der Schließung noch immer ein Gefühl: Hier steht ein Gebäude, das richtig viel Potenzial hat. Deshalb kann man nur hoffen, dass dort endlich etwas passiert.

Das Terra Ventura hat alles, was es für ein erfolgreiches Hotel in der Eifel braucht. Gute Lage in einer ländlichen Region, im gleichen Ort wie der Eifelpark. Ein großes Gebäude (theoretisch, wenn geöffnet) mit Biergarten und Restaurant. Sportanlagen hinter dem Haus, einen Spa-Bereich. Fragt man rund, dann erzählen viele Eifeler Geschichten von geselligen Abenden und schönen Feiern, die sie dort erlebt haben.