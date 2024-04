Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich strukturiert sich neu Mut zur Operation am offenen Herzen

Eine gute medizinische Versorgung in der Region, die mit möglichst optimalen Bedingungen auch für das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich einher geht, dürfte uns allen sehr am Herzen liegen – so auch den Mitgliedern des Kreistags. Umso unverständlicher, dass sie sich in ihrer Sitzung längere Zeit damit aufhielten, über eine mögliche Bürger-Informationsveranstaltung zu dem Thema zu diskutieren, die Bernkastel-Wehlens Ortsvorsteherin Gertrud Weydert vorschlug, anstatt darüber, was sich für die Patienten ändert. Denn ganz ehrlich: Solche Infoveranstaltungen sind gut gemeint und bisweilen von den Bürgern gefordert. Hin geht am Ende aber meist kaum jemand. Von daher hätten sie sich diese Debatte sparen können.