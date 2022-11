Kommentar zur Dorint-Schließung : Manchmal ist eine Trennung das Beste

Das Dorint Seehotel am Stausee in Bitburg (Biersdorf) schließt Ende des Jahres 2022. Wir haben uns die Immobilie vor Ort angesehen. Foto: TV/Christian Thome

Meinung Zwischen Dirk Iserlohe und der Immobilie in Biersdorf kriselt es – wie in einer Beziehung. Oft ist es besser, wenn man sich trennt. So auch hier.