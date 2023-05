Kolumne Eifel-Einsichten Heckenrenner

Ich schmelze ja sowieso schon vor Begeisterung und Ehrfurcht dahin, wenn Kinder überhaupt lesen. Dabei – gnadenlose Selbstoffenbarung – bin ich in diesem Wettbewerb, damals, in den fernen Siebzigern und am gleichen Schauplatz, dem Regino-Gymnasium, erbärmlich gescheitert: Ich landete mit meinem Vortrag schon beim Entscheid in meiner Klasse in der Hecke. Ich las nur so „schon ganz gut irgendwie, aber jetzt auch nicht soo gut“. Andere zogen mir davon. Heute verdiene ich gelegentlich Geld mit dem Vorlesen. So ungerecht ist die Welt, Kinder. Habt ihr das auch schon gelernt.