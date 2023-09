Kolumne Eifel-Einsichten Die Lösung II

... ich renn ja gar net! (Muss mich ja an sein Tempo anpassen). Und an seine thematischen Vorgaben, solange er noch (in der Zeitung) über mir steht. Also, ich find‘ seinen Vorschlag mit der Rotation in Spitzenämtern gar nicht so schlecht. Eifel-Einsichten-KolumnistIn ist ja auch ein Spitzenamt – außer dass es schlecht bezahlt ist – aber mit extremer Strahlkraft, was für seriöse ältere Herren, da braucht man eigentlich graue Koteletten ... Hab ich net. Trotzdem kann das Pöstchen gerne auch mal rotieren, finde ich. Mmh, das wird ihm nicht gefallen, dem Meister Fritz ...