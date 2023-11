Kolumne Eifel-Einsichten Ja wie jetzt?!?

Schock! Die wollen unser Jeld! Aber was wissen die in … (Moment, sitzen ja nicht mehr in Daun, ach ja …) was wissen die denn in Wittlich über meine Hauptveranlagung? Und war ich nicht immer stolz darauf, dass ich ganz, ganz viele unterschiedliche Veranlagungen habe? Und wie haben die herausgefunden, welche davon an Neujahr 2025 die Hauptveranlagung sein wird? (Einschub: Als klassischer Eifeler ist eine meiner Hauptveranlagungen natürlich: Renitenz. Aber ich hab noch mehr!)