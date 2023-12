Kolumne Eifel-Einsichten Endlich! Das Gute!

Meine Güte, diese Milliardäre. Was die alles an den Hacken haben. Kein Wunder, dass sie sich diskriminiert fühlen. Von so Hungerleidern wie unserem Kolumnisten.

Im Geld schwimmen – das wär’s doch. Aber Vorsicht: Wenn es nur so einfach wäre! Foto: dpa/Sven Hoppe

Ich schalte kurz in den Dichtermodus, denn solch frohe Kunde will in angemessener Form vorgetragen sein: