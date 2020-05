Jubiläum der Kolumne Eifel-Einsichten : Was, schon zehn Jahre?

Was, schon zehn Jahre?

Dolle Sache, und ich hätte es beinah verpennt: Wir feiern Jubiläum! Vor zehn Jahren, am Samstag, 8. Mai 2010, erschien im lieben Volksfreund die erste aller je geschriebenen Eifel-Einsichten. Hat’s was genützt?

Ach was. Nur vielleicht der Kolumnist. Ein bisschen. Zum Beispiel hat er gelernt, dass man sich nur auf die Leserschaft verlassen muss, dann wird das schon. Denn er hätte niemals erwartet, dass er das länger als vielleicht zwei Monate und, sagen wir, öfter als zehn- oder zwanzigmal hinbekommt.

Na gut, Vielleicht dreißigmal. Aber dann wäre sein bisschen Ideenpulver verballert gewesen und er hätte sich nur über die Zeilen und Zeiten geschleppt. So aber können wir feiern. Das heißt: könnten wir, wenn nicht dieses dumme Virus uns in den Holunder gefahren wäre. Dann hätten wir schön einen Schuppen gemietet, in den viele Leute reinpassen und kräftig einen draufgehauen. Das ist jetzt leider nicht drin.