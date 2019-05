Kolumne EIfel-Einsichten : Buchstäbchen

Wenn man sich bei nur einem Buchstaben verhaut, kann man oft völlig neue Gedankenräume öffnen, Welten gar. Bei mir zum Beispiel wird, wegen der Nachbarschaft von P und Ü auf der Tastatur, aus „Prüm“ immer wieder mal „Ürüm“.

Ist das nicht herrlich hingetürkt? Und was heißt eigentlich Ürüm? Gübt es das überhaüpt? Schnell mal im Internetz als Suchwort eingegeben. Und was kommt da? Lauter Sachen zu Prüm. Jeck. Als wüssten die, dass die Anfrage von mir kommt. Wahrscheinlich wissen die noch viel mehr über mich.

Genauso hab ich meinen Eifelboss, Lars Ross, der auch zu viel über mich weiß, jüngst durch die unfreiwillige Spende eines zusätzlichen „a“ zum Herrn „Rosas“ gemacht, was ihm etwas stolz Iberisches verleiht, dabei ist er ein Hesse. Weshalb er bei uns intern auch „Darmstädter Echo“ heißt (so intern, dass nur ich das weiß). Senor Rosas, caramba! Ich nenn den jetzt immer so.