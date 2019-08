Kolumne Eifel-Einsichten : Sägen und Segen

So aus der Distanz betrachtet, sieht einfach alles viel ... weiter weg aus. Deshalb verliest man sich dann schnell. Oder vermengt dabei die Wörter. Das kann schöne Irritationen ergeben. Letztens verguckte ich mich beim Wort „Auberge“.

Das führte zu dem Gedanken, dass man, wenn man, in den Ferien, in einer Auberge, eine Aubergine verputzte, eine Aubergeaubergine äße. In einer Auberginenauberge? Au ... Backe. Und, heißa, in Gerolstein gibt es sogar den Auberg. Und ... Moment ... Da gibt’s ja sogar eine Pension, die genauso heißt! Und sie liegt auch noch in der (kann es eine bessere Adresse geben?) Lindenstraße! Und wenn man da jetzt jene Frucht bestellt, dann wäre das, genau: die Aubergaubergeaubergine.