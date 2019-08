Kolumne Eifel-Einsichten : Lebenswerke

Letztens entsann ich mich des Satzes eines der Bescheidenheit in beeindruckender Weise unverdächtigen Herrn, der einmal davon redete, dass er „ein Lebenswerk geschaffen“ habe. Man hüte sich vor solchen Gedanken, auch wenn jener Herr in Donald Trump seinen Meister fand, der sich ja neuerdings als „der Erwählte“ bezeichnet.

Für den Fall, dass auch mich dereinst der Größenwahn krallen sollte, habe ich mir in Anlehnung an jenen Herrn einen Satz zur realistischen Selbsteinschätzung zurechtgelegt: Was immer ich an Lebenswerk hinterlasse – man wird sich noch in 100 Jahren nicht dran erinnern. Wobei: Wenn Donald und die anderen so weitermachen, dürfte es in 100 Jahren sowieso niemanden mehr geben, der sich an was auch immer nicht erinnern wird können.