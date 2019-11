Kolumne Eifel-Einsichten : Der Malessen zweiter Teil

Heißa: auf Tiefenrecherche im Prümer Krankenhaus! Clever getarnt als Patient, mit absolut glaubwürdigen Malessen, gnadenlos gegen mich selbst (da sollten sich die Relotiusse dieser Welt mal ein Beispiel nehmen!

Ich jedenfalls noch am selben Tag aus dem Hospital wieder raus und happy. Seitdem werde ich täglich in der Heimatpraxis – Eins A – wundbetreut von Doktor Doro und ihren Eleven, am Wochenende geht’s dann nach Sankt Juppes (ach so: Heute komm ich nicht. Weil Arzthelferin Ute gestern zu mir sagte: „Also jetzt im Moment machst du richtig gut Fortschritte.“ Das hab ich seit bestimmt 40 Jahren nicht gehört, als ich mal, eher zufällig, in Mathe was beköppt, also kapiert hatte).