Kolumne Eifel-Einsichten : Betäubt, Teil 3

Ein froher Gruß nach Darscheid! Von dort meldet sich nämlich, nach meinen Erzählungen von voriger Woche (Krankenhaus, Doktorei, Schnippelei, Topbehandlung) Wolfgang Kreutz, der, wie er schreibt, auch der „betäubenden Gattung“ angehört, sein „Biotop“, sagt er, sei aber nicht Prüm, sondern Gerolstein.

Eine schöne Mail, mit der er mir auch den allerletzten Restschmerz wegnarkotisierte (in Gerolstein, fällt mir da ein, hatte ich vor 35 Jahren ein ähnliches Erlebnis übrigens. Könnt ich mich ja hier auch nochmal für bedanken. Danke). Dank auch an die anderen, die gute Wünsche und freundliche Rüffel sandten, von wegen: nun is aber mal gut. Letzteren sei gesagt: Ist gleich vorbei.