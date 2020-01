Kolumne Eifel-Einsichten : Lektionen in Demut

Der große Eifeler Musiker, Komponist und Pädagoge Dirk Klinkhammer (allein die Aufführung seines integrativen Stücks vom Tomatenmaler in Bitburg hat mich vor ein paar Jahren so geschmissen, dass ich nur noch beseelt glotzen konnte, durch den Tränenschleier durch), erzählt mir, wie er letztens eine Partie Schach verlor.

Das wäre als Demütigung schon super gewesen. Aber der Junge brachte auch noch einen Bauern durch. Was ja eigentlich nur gelingt, wenn man einen Gegner hat, der ... okay, das muss jetzt nicht sein, Dirk.

Zumal es mich erstens erinnert an meine gravierend lehrreiche Schach-Demütigung damals durch Heinz (ich berichtete davon in einer frühen Kolumne). Und zweitens daran, wie vor ein paar Jahren auch mich ein Hillesheimer Grundschüler mal am Brett eiskalt deklassierte und dann noch nicht mal triumphierte über den alten Sack, den er da vernichtet hatte. Warum auch, bei einem so erbärmlichen Gegner (immerhin war er, huhu Dirk, schon neun. Und nicht erst sechs).