Kolumne Eifel-Einsichten : Kalvarienberg-vagabunden

Aus den fernen Tiefen meiner asthmabeeinträchtigten Kindheit taucht ein Begriff auf, den ich seitdem (also seit gut zehn Jahren ... okay, seit mehr als gut zehn Jahren, jaja, dann eben gut 40 Jahre. Ungefähr.

Wir saßen zusammen, weil er sich ja so liebevoll um den Prümer Bestattungswald im Schatten des Kalvarienbergs kümmert. Ich war dort zweimal hinaufgestiefelt, einmal nur so, um mir zu beweisen, dass ich mittlerweile die Kalvarienberg-Südwand ohne Sauerstoffgerät schaffe, und beim zweiten Mal dann, um mich am Waldsaum mit Alwin und Oberförster Peter Wind zu treffen, zwecks Artikel.

Nur sagte ich das nicht so ... sondern so was wie „ich bin da hoch ohne ... also ohne ... wegen der Luft ... also ohne zu ...“ und Alwin, lässig: „Ohne zu hallijen.“ Das war das Wort, das mir gefehlt hatte – hallijen. Eine weitere Eifelvariante lautet: jappen. Beides bedeutet „nach Luft schnappen“. Noch heute klingt mir die elterliche Sorge im Ohr, wenn ich damals aufrecht im Bett hockte und es hieß, ich sei wieder am jappen und am hallijen.