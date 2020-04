Kolumne Eifel-Einsichten : Ausgerechnet

Die C-Tagebücher, siebter Eintrag: Mathe! Zahllos sind die Bekenntnisse jener, die darin „ganz schlecht“ waren in der Schule. Deshalb müssen sie heute beruflich alle was mit Medien machen.

Na gut: Ich auch. Ich war so schlecht, dass mir in der Mittelstufe ein Lehrer in der letzten Arbeit vor den großen Ferien eine „Vier minus minus“ gab, um mich vor der Fünf auf dem Zeugnis zu bewahren. Ich bin dem Mann bis heute dankbar. Beigebracht hat er mir nichts, die Benotung aber zeugte von Humor. Nur einmal, später, habe ich dann wieder was kapiert in meinem Sorgenfach: beim Logarithmus. Das ist, ganz einfach, der Wert, mit dem man die Basiszahl ... äh ... malnehmen ... nein, hochnehmen muss, also mit sich selber multiplizieren, um auf den ... Dings, Disponenten zu kommen. Nein, Exponenten. Oder andersrum? Ach, guckt doch selber nach.