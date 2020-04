Kolumne Eifel-Einsichten : Schon damals alles gewusst

Ich muss das Ding hier umbenennen, im Moment schreibt ja jeder Jeck Coronatagebücher. Wir waren zwar gefühlt die Ersten damit, aber bevor ich als Dorfkolumnist die schlaumeiernden Großschreiber der Republik des Plagiarismus zeihe, denk ich mir lieber was Neues aus.

Von jetzt an heißt es also: Das Corona-Logbuch. Kurz: C-Log. Oder Clog (to clog heißt auch „verstopfen“. Wer weiß, wofür das jetzt gut ist).

C-Log, neunter Eintrag: Dieser Tage dachte es in mir – und entweder kriege ich dafür den Medizin-Nobelpreis, oder der US-Präsident klaut mir die Idee, weil sie so bescheuert ist –, also, es dachte in mir, „wenn man mit Wasser und Seife das Scheißvirus kaputtkriegt, warum spritzen die uns nicht einfach Handwaschmittel?“ Oder wir trinken kurzerhand die Lauge. Schmeckt zwar komisch, aber das tut Kölsch auch. Kann man eigentlich Seife rauchen?