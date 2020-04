Kolumne Eifel-Einsichten : Mehr Licht

Kaum denkst du: Bekloppter kann es ja wohl nicht werden, da wird es noch bekloppter. C-Log, dreizehnter Eintrag – und er hat es getan: Der Wirre von Washington hat tatsächlich meine Theorie geklaut.

Schrieb ich nicht vorletzte Woche (das ist alles schon wieder so unglaublich lange her), wenn doch Seife das Virus killen könne, warum dann nicht einfach ... Moment ... ich zitiere mich selbst: „Warum spritzen die uns nicht einfach Handwaschmittel?“ Und mutmaßte ich nicht sofort, die Idee sei ja so bescheuert, dass Donald Trump sie mir bestimmt aus den schrundig geschrubbten Fingern reißen werde? Hier geht es zu Beweis-Kolumne!