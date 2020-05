Kolumne Eifel-Einsichten : In der Wand

In der Wand

Schon wieder Recht gehabt, ich glaub’s bald nicht mehr (wir sind, nach den ausufernden Feierlichkeiten gestern zum Kolumnenjubiläum wieder im C-Logbuch – Eintrag 15): Also – erst beklaut mich Donald T. mit seinem Desinfektionsmittelquatsch.

Das hätten nämlich „US-Forscher“ (die schon wieder) in einem Experiment gezeigt. „Mit Laserlicht.“ Und siehe: Besonders gefährlich, sagen die Dings, US-Forscher, seien „Zischlaute“. Wie etwa in: „Zischlaute.“ Und wo stand das zuerst? Welcher Nicht-US-Forscher schrieb’s? Genau.

Das heißt in der Konsequenz für uns Eifeler, und ich kann es nicht oft genug mahnend mitteilen: Wir mit unserem ständig rausgeschüsselten „sch“ gehören alle zur hochvulnerablen Risikogruppe. Hier, mitten im rheinisch-moselfränkischen Zischgeräuschepizentrum. Und wenn ich einen Begriff wie „rheinisch-moselfränkisches Zischgeräuschepizentrum“ jemals mich erkühnte im Beisein Dabeiseiender auszusprechen, in einer mittelgroßen Halle etwa, dann setzte ich ganze Infektionszyklen in Gang. Und genau: Gangelt wäre nix dagegen. Machen Sie da mal eine Studie drüber, Herr Streeck!