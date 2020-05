Kolumne Eifel-Einsichten : Runter von meiner Lichtung!

Zu den Vorzügen einer dauerhaften Eifelstationierung gehört der unmittelbare Zugang zum Wald, in den man sich jederzeit verziehen kann, um dort durchzuatmen, Tiere zu erspähen und Bäume zu herzen.

Aber wo wir so schön durch den Forst stapfen, und wo wir so schön von kaltblütigen belgischen Gäulen erzählen, da hab ich noch was für euch: Ebenfalls aus dem Brief von Tarlach Wohlers-Grant, dem Forstrevierleiter in Oberkail. Schnürte er doch einst durchs nahe Nachbarland, beleidigte beinah einen royalistischen Postbeamten (er wollte eine Karte verschicken und verlangte eine schöne Briefmarke, nicht die mit dem König drauf. Es ging aber alles gut aus) und brachte von dort seinen ostbelgischen Lieblingswitz mit: „Wie macht ein belgischer Hund?“ Genau: „Wau, hä?!“