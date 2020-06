Kolumne Eifel-Einsichten : Bloß kein Bangschissertum

Foto: Frank Auffenberg

So, die Post, weiter geht’s: Es kam wieder ein Kärtchen aus Roth an der Our, von Johanna Dichter-Zender, die sich besorgt fragt, ob sie altersskurril werde und ihr Humor nicht mehr in die Zeit passe. Wäre ich die Briefkastentante des TV (warum eigentlich nicht?, rauscht es mir durch den weiblichen Teil meiner Rübe), würde ich sagen: Kokolores, liebe Johanna, schauen Sie sich unsere Zeit an, da passiert so viel Skurriles und Bescheuertes, dass Sie als voll normal durchgehen.

Sie hat mal im Schwarzwald, erzählt Johanna, in einem Hochpreiskuckucksuhrenladen (von 5000 Ocken an aufwärts) gefragt, ob man so einen Kuckucksuhrenkuckuck auch bellen lassen könne. Und weil das nicht ging, sagte sie zum Verkäufer: „Schade, dann kommen wir nicht ins Geschäft.“ Ihr Mann habe folgendermaßen reagiert: „Mat dir ginn eich närens mih kaafen.“

Also ich, Johanna, würd mitgehen. Auch in den Modeladen, wo sie mal vor 20 Jahren erlebte, wie eine ältere Dame aus der Umkleide kam und die Verkäuferin frug, ob sie diesen Rock denn auch „fir an’t Huhmass“ (das Hochamt also) „undoon“ könne. Herrlich. Heute ist ja egal, was man ins Hochamt antut. Hauptsache, oben Maske (Coronaglogbuch 21, genau).

Lieben Dank, sage ich und erwidere den Friedensgruß. Der geht dann gleich auch, wo wir hier schon im pandemiebedingten Sorgen-, Angst- und Kirchenzusammenhang sind, an Leopold Kockelmann aus Olmscheid, der mir, dank Vermittlung durch Moser-Bergs Rosi, folgendes genehmigt mitteilen zu können: Man solle sich, hatte er nämlich beim Besuch im Haus von Rosi und ihrem Gatten Herbert gesagt, nicht so viel in die Hosen machen und aus lauter Muffensausen dahinscheiden. Denn, ich zitiere: Wer als Bangschisser „an Angst stiereft, krätt mat Fierzen zu Hoof gelaggt.“