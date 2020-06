Kolumne Eifel-Einsichten : Abgehauen

Foto: Frank Auffenberg

So, da haben wir den Salat. Zack ist das Virus wieder bei uns. Drum: Logbucheintrag 22 (ich hatte schon gedacht, ich könnte langsam damit ... aber man soll ja nicht immer denken, sagen die alten Eifeler.

Manchmal haben sie recht).

Apropos „nicht denken“: Was war denn da in Feuerscheid los? Ami-Coronafete? Noch weiß man nichts Genaues, meine Anfragen an die Air Base sind bisher freundlich, aber defensiv beantwortet. Dass sich aber da, sagt die Polizei, 200 bis 300 Leute, fast alles Amerikaner, zur Fete getroffen haben, steht fest. Und das jetzt. Wo du das Virus schneller an und in der Backe hast, als du „Ju! Äs! Äi!“ brüllen kannst. Was du sowieso besser nicht tust, weil du sonst gleich fünf weitere Umstehende angesteckt hast. Oder, wie mal ein Kind aus unserer Familie sagte, ich weiß gar nicht mehr, wer das war: „Der hat mich angezündet!“

Genau, und in mir kokelt’s auch wegen der bescheuerten Nummer: Erst die Feuerscheider entflammen, weil man ihnen mit Party auf den Zwirn geht, dann kommt die Polizei – und die Typen hauen ab. Wenn die uns mal verteidigen müssen, dann lauf ich lieber zum Russen über. Oder, besser, versteck mich in den Ardennen. Und weil ich grade so zynisch drauf bin, sage ich: Falls das genau die Knalltüten waren, die deren ungenannt bleiben sollender Oberkommandeur nach Polen holen will, um uns zu bestrafen (diese ganze Bestraferei, wie mir das auf den Sack geht), dann bitte. Wir haben hier größere Verluste weggesteckt.