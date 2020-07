Kolumne Eifel-Einsichten : Canis Lupus und der Eifeler

Ja, was machen wir denn nun? Corona-Log, Eintrag 26? Oder Eifeler Wolfstagebuch, Teil 1? Jetzt, wo er wirklich da ist? Zäune hochziehen oder durchladen? Okay, schnell das C-Log 26, Kurzfassung: Es sieht beschissen aus.

Mit dem Wolf hat jeder seine eigenen Probleme, und ich kann sie alle verstehen. Ja, alle. Vom Bauern bis zum Schäfer, vom Hühnerhalter bis zum Hasenfuß. Und sogar Kolumnisten. Mein Problem geht nämlich so: Mist, jetzt stiefel ich wegen Corona permanent durch die Wälder, aber vor die Kamera dackeln mir nur Rehe, Touristen und andere Blindschleichen! Ich will aber ein Wolfsfoto machen! Und wenn es das letzte Bild ist, das ich ... nein, so sehr will ich es dann auch nicht. Allerdings hab ich mehr Muffen vor Wildsäuen und ihren Hauern. Und vor Virusignoranten. Bei denen krieg ich lange Zähne.

In all den Jahren, seit der Wolf wieder durch die Republik schnürt, sind jedenfalls mehr Menschen durch Kühe umgekommen als durch Wolfsangriffe (bis dato: null). Was man der Kuh nicht verdenken kann, wenn man sieht, wie sie manchmal behandelt wird. Also sagte mir die Eifelerin, die – brisanzbedingt – lieber nicht mit Namen zitiert werden will, dieser Tage: Das sei zwar schlimm mit den Wolfsrissen. Aber: „Wenn man sich die Bilder von den Tiertransporten anguckt, kann denen ja bald nix Besseres passieren, als vom Wolf gefressen zu werden.“