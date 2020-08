Kolumne Eifel-Einsichten : Bisschen Salz dabei?

Foto: TV/Klaus Kimmling

Vielleicht sollte ich doch was mit meiner Pandemiefrisur machen (hinten lang, oben licht, und an den Seiten reicht’s noch nicht. Fürs Zöpfchen, meine ich.

C-Logbuch, Eintrag 29). Seit Monaten zieht mich nämlich Benzels Oswald vom Roten Prümer Kreuz, nein, vom Prümer Roten Kreuz, damit auf, dass er mich unbedingt an die Passionsspiele Wallersheim vermittulieren möchte, weil ich doch so zuwüchse.

So weit käm’s noch, Oswald. Passionsspiele? Mal abgesehen davon, dass ich hier in täglicher Fron passioniert vor mich hinschaffe, zu euer Nutz und Frommen, oh Leser: Ich wäre, egal in welchem Part, eine krasse Fehlbesetzung. Wen soll ich denn da spielen? Für die Hauptrolle reicht’s, nicht nur frisurentechnisch, vorn und hinten nicht. Da gebricht es mir an Edelmut und Gesamtgröße (außerdem: Mich werdet ihr nie in Sandalen sehen. Schwör ich!). Zum Bauern bin ich nicht schlau genug. Und als Pharisäer bin ich moralisch überqualifiziert.

Ach, ich lass die trotzdem weiter wachsen (Oswald, hehe, kann das nämlich nicht). Und klätsch‘ sie jeden Morgen zurück. Mögt ihr mich auch für bescheuert halten.

Für so jemanden, sagt Helga Dresen, habe der Eifeler die Wendung erfunden, er sei ein bisschen „luus jesolpert“. Der Solper, das erklärt uns das (hier erneut empfohlene) Buch aus Speicher, „Zwing zwu zwai“ von Norbert Endres, ist die Salzlake, in der man Fleisch haltbar macht. „Im Solper läjen“ heißt, zu lange in der Kiste, der Poofe, dem Bett abzuhängen. Und wenn einer bei mir was im Solper liegen hat, dann hab ich mit ihm noch ein Geflügel zu entfedern.

Helga Dresen hat übrigens, um mir das mit dem Gesolperten zu sagen, aus Norderney angerufen. Schön, oder? Da kam sie her, da wohnt sie wieder, fast 80-jährig, nachdem sie lange mit ihrem inzwischen leider gestorbenen Ehemann Albert bei uns in der Eifel gelebt hat, wo die Kinder der beiden immer noch sind.

Albert war Eifeler. Und wenn der ihr am Telefon gesagt habe: „Eich kunn direkt“ (also: Er komme umgehend heim), dann, sagt Helga, „konnte dieses ,direkt‘ Stunden dauern“. In der Eifel, erzählt sie, habe sie als Hereingeschneite aus dem Norden „nie ein Problem gehabt“. Im Gegenteil. Und noch immer beste Verbindungen. Helga: Ich kann’s verstehen. Danke!