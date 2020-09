Kolumne Eifel-Einsichten : Eine Warnung

Pünktlich zum Kolumnistenferienbeginn landen wir bei Eintrag 30 im C-Logbuch. Ist das jetzt viel oder wenig? Ich finde: viel. Ich fürchte: noch lange nicht genug.

So, Zeit wird’s, der Urlaub will den Kolumnisten in die Abwesenheit zwingen. Da grüß ich noch schnell jeden Einzelnen von euch (nicht zuletzt die teilzeitschweizer Lieblingsleserin, der ich anlassbedingt gratuliere mit einem herzhaft rübergerufenen, zwiefachen „Félicitations!“) – und alle anderen Leser in all den Ländern, in die ich leider, schnief, nicht fahren kann. Ich bleib einfach da, wo es am besten ist: hier.