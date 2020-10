Kolumne Eifel-Einsichten : Herbstpapier

Ich schreibe „Klopapier“ auf den Einkaufszettel. Und was meldet das Internetz? „Deutsche kaufen wieder mehr Klopapier.“ (Genau, C-Log Eintrag 33 – heute mit anlassbedingt besonders dickem Hals verfasst)

Da krault man stets gegen den Strom, will authentischer Eifeler sein, renitent also und eigensinnig und individu ... also nicht so wie alle anderen, und dann ist man doch nichts weiter als germanischer Durchschnitt und tut, was alle tun (abgesehen davon, dass ich mich sowieso für einen Kelten halte). Aber ischwör: Wir hamstern nicht, wir haben’s nötig, also das Papier, weil tatsächlich der heimische Bestand gegen Null geht. Das ist einfach die Realität, die ich nicht wegwischen kann.