Kolumne Eifel-einsichten : Durchgehalten

Jetzt, da sich Amerika im Enddarm der Trump-Präsidentschaft befindet, heißt’s Bilanz ziehen und einen Ausblick auf die kommende ...

Nein, das ist nicht gut. Fangen wir neu an. So vielleicht: Wollt ihr mal was ganz Schlimmes lesen? Hier, gestern, unsere Neuansteckungen: fast 19 000. Und in den USA: 80 000 (yep, das hier ist C-Log-Eintrag ... huch: 35). Es gibt etwa viermal so viele US-Bürger wie Deutsche. Und das heißt? Genau, in Sachen Coronaansteckungsbekämpfungseffektivität stehen wir aktuell genauso dumm da wie die Amis.