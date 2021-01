Kolumne Eifel-Einsichten : Verhauen. Selber.

Wenn ich mir anschaue, wie das Virus wütet (C-Log 41, nur nebenbei), dann kommt mir in den Sinn, wo­rüber ich hier schon öfter schrieb und was mich, auch angesichts eigener Blödheit, immer wieder ins Elend stürzt.

Wie komm ich da jetzt drauf? Es ist wegen dieses Buchs, das ich gerade lese. Vom Liverpooler Uni-Professor Joe Moran. Er befasst sich genau damit, dem Scheitern. Aber er erzählt uns darin nicht, wie wir es vermeiden können, das Versagen, und schon gar nicht hat er ein Selbstverbesserungsbuch geschrieben, nach dem Motto: So wirst du zum Gewinner und machst IMMER! ALLES! RICHTIG! Mit solchen Ratschlägen kann man mich jagen, ich will sowieso kein Gewinner werden, schon gar nicht so ein „Gewinner“ wie die orangefarbene Pestilenz, die ihre giftigen Lügenbazillen gewiss weiter ungehemmt verschleudern und noch viele, viele damit anstecken wird, selbst wenn sie, also die Pestilenz namens T., bald gar nichts mehr zu sagen haben wird, zumindest offiziell, wo war ich ... pardon, wieder hat’s mich mitgerissen, ah ja: nein, nicht immer gewinnen, mir würde es schon genügen, einigermaßen durchzukommen, die Latte ganz knapp mal nicht schon wieder zu reißen, selbst das ist ja schwer genug.