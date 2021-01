Kolumne Eifel-Einsichten : Visionen

Auweiauwei, das wird nichts heute: Ich sitz hier wie ein, wie ein … Moment, Magda Backes aus Wallersheim hat mir doch dieser Tage was geschickt mit super Eifelwörtern, hier: … wie ein „Driehbeggel“, genau, und dengel ziellos an einem Kolumnenversuch herum.

Ein Driehbeggel, also Drehbeutel, sagt Magda, sei einer, der „drei Dooch“, drei Tage lang, „an eenem Ei“ pellt. Der ewig um sich selber kreise, ergänzt sie am Telefon, „un nix hinkricht“. Und Driehbeggel, schießt sie hinterher, „jitt et jo ieweral“. Das seien Leute, „die an zwien Doochen mieh schaffen wie an eenem“. Nur eben keine Eier.