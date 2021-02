Kolumne Eifel-einsichten : Huhu, Johanna!

Post aus Olzheim: „Hallo Team Volksfreund“, schreibt Matthias Ganser. Und schickt uns einen „Schwank aus dem Leben, ausgedacht von Johanna, acht Jahre“, aus, genau, ebenfalls Olzheim. Mit dem Zusatz: „Über ein Erscheinen im TV würde sich nicht nur Johanna sehr freuen …“

Mal da anrufen. Matthias Gansers Nummer find ich nicht. Ich probier’s bei Günther Ganser, der war immerhin mal im Gemeinderat. Keiner da. Nächster Versuch: Markus Ganser. Klappt. Der lacht: „Matthias ist mein Bruder. Und Johanna meine Nichte.“ Ah, also ist dann Matthias der Vater von Johanna? „Nein“, sagt Markus, „Johanna ist die Tochter von meiner Schwester Christina ... die heißt Heinen.“ Okay. Und wie ist das mit Günther? Tärä: Noch ein Bruder! Noch ein Johanna-Onkel! Und der wohnt bei Christian Ganser, dem Papp von allen, also dem Opa von Johanna. Der mal Bürgermeister von Olzheim war, das weiß ich noch. Das sind jetzt schon ziemlich viele Gansers, wenn man die Heinens mitzählt.

So, jetzt aber: Johanna, du hast das Wort: „Fritzchen (super Name, Johanna!) kommt total dreckig nach Hause, da fragt Mama: ,Fritzchen, warum bist du denn so braun und dreckig?‘ Fritzchen antwortet: ,Ich bin ins Gras gefallen!‘ Mama: ,Aber das Gras ist doch nicht so dreckig!‘ – „Ja, aber das Gras hatte schon mal eine Kuh gefressen.“ Hervorragend, Johannalein. Sauber ausgedacht, und vor allem: selber! Deshalb: Tusch! Und weitermachen, Johanna! Denn ich Kolumnenfritzchen hab mich sehr über deine Geschichte gefreut. Und nicht nur ich, sondern alle, die das hier lesen. Und denk dran: Der Karneval kommt wieder. So, Wochenende. Zum Frühstück: Fladenbrötchen. Und beglückt ins Gras sinken, bevor der neue Schnee kommt. Et jit net jerannt.