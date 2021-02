Kolumne Eifel-Einsichten : Am Tag, als keiner kam

Maselters Stefan hat nicht angerufen diese Woche. Ach Mann. Weil: Stefan ruft sonst immer in der Weiberdonnerstagswoche an, um mit mir den Weiberdonnerstag durchzusprechen.

Vor allem aber ist er was Wichtiges in der Prümer Karnevalshierarchie: der Hauptmann, und dadurch hat er die tagesterminplanerische Sessionslogistik, wie wir sagen, unter sich. Jeden Weiberdonnerstag, immer nach dem Rathaussturm, kommen die dann, wie vorher am Telefon abgemacht, „so um zwölf Uhr, kann bisschen später werden“ (wird meistens später) mit dem ganzen Verein stramm hier reingedonnert in die viel zu kleine Redaktion, mit Musik und Prinz oder, wenn Schaltjahr ist, Damendreigestirn, dann finden die Aufklärer (eine besonders effektive Einheit der Garde) sekundenschnell den Kühlschrank mit den morgens hektisch noch gekauften, nicht allerbilligsten Sektflaschen (ich hol meistens die mittelbilligsten, selbst bezahlt, als Spesen kann ich denen in Trier sowas nicht aufdrücken, dabei sind solche Ausgaben ja immens wichtig, für die, äh, Lesernähe). Dann zischen die den Sekt weg, versauen die mir die Bude, schwingen kurz etwas Redenähnliches, Jubel, ich dichte aus der Lameng zurück, Jubel, Dank, Applaus, schnell noch das Foto machen, fertig, wat woor et widder schön – und dann haut die ganze Truppe angenehm zügig wieder ab, dem nächsten Termin entgegen, während ich die Plastikbecher einsammele, die Bilder wieder geradehänge, die Flaschen beieinanderräume und draußen, in den Straßen dieser Stadt, das Trömmelchen geht, noch stundenlang.