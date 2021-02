Kolumne Eifel-Einsichten : Enthaltsamkeit, wir steh’n bereit!

Maselters Stefan hat dann doch angerufen, nachdem ich vorige Woche hier rumgebauzt habe, dass er nicht angerufen hat, wegen der ausgefallenen Weiberdonnerstagsplanung für den Gardebesuch in der Redaktion (ich glaube, das wäre das Corona-Log 45 gewesen, Und das hier müsste dann 46 sein, Tschuldigung).

Ach, und wo wir grade wieder an der Kirech sind: Johanna Dichter-Zender schickte ein weiteres schönes Klappkärtchen aus Roth an der Our und lässt uns „noch’n Anekdötchen“ da: „Vor 20 Jahren in einem Modegeschäft, eine ältere Dame kam aus der Umkleidekabine und fragte die Verkäuferin: „Kann eich de Rock hei och fir an’t Huhmass undoon?“ (Für Non-Eifeler: Kann ich diesen Rock auch fürs Hochamt anziehen?)

Stefan übrigens hat am Ende unseres Telefonats versprochen: „Nächst‘ Jahr ruf ich dich wieder an!“ Wie schön! Hoffentlich können wir alle einander nächst‘ Jahr wieder tüchtig anrufen, um unsere Zusammenkünfte und Treffen und Feten zu planen. Ob das klappt? Vielleicht sogar früher? Ich bleibe Pessimist und wünsche mir, total danebenzuliegen. Jetzt aber: Auf in die fröhliche Fastenzeit! Jetzt, wo die Zeiten so düürelich sind, wollen wir darauf doch nicht auch noch verzichten! Und immer an den Satz von Wilhelm Busch denken:



Enthaltsamkeit ist das Vergnügen

an Dingen, welche wir nicht kriegen.



Den Buschsatz werdet ihr ja kennen. Und den hier auch, wie stets: