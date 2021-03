Kolumne Eifel-Einsichten : Mist, die Anne!

Es kommt selten vor, dass ich den Fernseher anschreie. Aber vorgestern ... doch, da musste es sein.

Wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren, der Grubermartin und ich. Der Bergdoktor, der „Arzt aus Leidenschaft“ (ZDF) und der Mittelgebirgskolumnist. Aber zum Staffelfinale am Donnerstag, da waren wir wieder zurück. Lacht nicht, Leser, ihr guckt das doch auch! Von mir aus „wegen der Landschaftsaufnahmen“. Wir aber wollten endlich wissen, ob der Martin das jetzt mit „der Anne“ durchzieht (die Anne, ich sagte es schon, die den Bergdoktorenbauernhof mit links wuppt, und die auch jetzt noch immer mit der EWIG GLEICHEN, EINEN KANNE übers Gelände rumpelt, auf dem nie ein Milchvieh gesehen wurde! Und die will, zusammen mit dem Gruberbruder, Name wieder vergessen, die Grubermilch in die Läden pumpen. Ohne Kuh und ohne die Arla, und noch nicht mal ne Melkmaschine habe die! Wie soll das gehen? Das ist doch total unrealistisch! Heiliger Horpermichel, oh mein Präsident des Bauernundwinzerverbandsrheinlandnassau, hilf!) ... pardon, ich kam vom Wege ab ... also, ob der Martin das mit dieser Anne durchzieht oder ob er nicht doch sein Herz an die Franziska flanscht, die er ja in einer früheren Folge (verpasst, wie gesagt) ge- ... äh, sagen wir: geimpft (hoho) hat, so dass sie jetzt unterm Franziskaherzen den Gruberbuben trägt.