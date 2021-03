Kolumne Eifel-Einsichten : Statt einer Kolumne

Pardon, aber um es klipp und klar zu sagen: Die Idee eines kurzurlaubsbedingten Eifelkolumnenshutdowns war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, dem Verfasser auch mal ein paar freie Tage zu ermöglichen und seine dritte Erschöpfungswelle einzubremsen.

Dennoch war die Idee ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen.