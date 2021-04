Kolumne Eifel-Einsichten : Finger kapott

Foto: TV/Klaus Kimmling

Es geht wieder alles durcheinander. Wenn ich den Volksfreund von gestern richtig verstanden habe, sollen wir uns jetzt nicht mehr so oft die Hände waschen. Sondern lieber mit Desinfektionsmitteln einschmieren, sagen die Dermatologen.

Weil: Die Wascherei verursache lauter Ekzeme an den Flossen. Und peng, wieder ein pandämlicher Widerspruch: Bei mir ist es genau umgekehrt. Waschen, supi. Aber muss ich ins Geschäft und sprühe mir die Finger ein (vor dem Betreten, nach dem Rausgehen), sind die am nächsten Tag wieder an fünf Stellen aufgerissen. Anfangs raunten sogar Pharmazeuten einem zu, die Desinfiziererei sei nicht halb so gut wie das Waschen. Was soll man da denken, außer: Hä?!?

Und jetzt, Achtung, der nächste Dreh: Das mit den Oberflächen sei sowieso nicht so schlimm, schallt es aus Wissenschaftlerkreisen. Man habe bisher noch keine Ansteckung durch Antatschen nachweisen können. Noch mehr Fragen! Oberflächen sind ja vielleicht okay, aber was ist mit ... Unterflächen?

Ich komme, aus Anlass des heutigen 50. Eintrags im C-Log (Jubiläum. Ju ... naja ... hu!), auf die Anfangsfrage zurück – aus der seligen Zeit unserer ersten Einträge, als Lockdowns noch wirkten, also im fernen, längst verklärten, vergleichsweise völlig entspannten Frühjahr 2020: Was ist richtig, was ist falsch? Und, genau: Wenn man sich doch fast nur drinnen ansteckt, wieso dann Ausgangssperre?

Und wirkt der Britenimpfstoff echt so schlecht gegen die, ausgerechnet, britische Mutation, wie gerade wieder andere Wissenschaftler herausgefunden haben wollen? Und was ist mit dem Putinpräparat, dem Russensputnik, den sie uns ja jetzt auch bald reinjagen wollen? Dazu ein Zitat, das meine Vertrauensrussen aus Übersee von den Verwandtschaftsrussen in der Heimat übermitteln: „Den würden wir nicht mal mit der Kohlenzange anpacken.“ Danke, Kameraden.