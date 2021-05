Kolumne Eifel-Einsichten : Alles wird Wut

Foto: TV/Klaus Kimmling

Ich mach mal einen Wochenrückblick, das hatten wir hier noch nie, diese Woche war nämlich ziemlich verhaltensauffällig.

Los ging’s mit Joachim „Altpräsident“ Gauck. Der fordert „mehr Toleranz für sogenannte Querdenker und Impfgegner“. Komisches Timing, dachte ich da, interessante Gewichtung auch, so kurz nach den Hetzprotesten vor deutschen Synagogen (wenn die Toleranz an der Stelle mal so groß wäre wie die gegenüber denen, für die sich der Herr G. reinhängt, wären wir ein Stück weiter).

Apropos Timing: Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat auch was gefordert, auch diese Woche, nämlich: dass wir, wo die Inzidenz doch runtergeht, jetzt aber alle mal ganz flott aus unseren vermufften Heimbüros rauskommen. Und uns wieder zurück in die Produktion bequemen, wo die Lüftung bestimmt genau so gut ist wie in den geräumigen Chefbüros.

Ebenfalls diese Woche, und zwar vor einem Jahr, haben sie, neun Minuten lang, George Floyd ermordet. Und am Immobilienmarkt drohen sich zwei ohnehin schon viel zu große Konzerne zusammenzutun, um die Mieter noch kräftiger knechten zu können, die sich ihre Butzen schon jetzt kaum noch leisten können.

Noch eine Nachricht? Bitte: Die Lohnlücke, also das, was Frauen weniger verdienen als Männer, ist noch größer geworden. Wie auch, sagt die aktuelle Kriminalstatistik, und das war wirklich alles diese Woche (in der ein Diktator eine Linienmaschine zur Landung zwingt, um einen Blogger aus dem Flieger zu zerren), die Gewalt gegen Kinder. Assad „95“ Prozent. Die Seilbahn am Lago Maggiore war manipuliert. Und der FC verlor gegen Kiel.

Außerdem hatte ich gestern Rücken und heute einen (dicken) Hals. Kein Wunder. Und, ach ja: Wenn jetzt noch einer mir gegenüber total überrascht tut und dann sagt: „Wie, du bist noch nicht geimpft?“, dann kann ich für nichts garantieren.

Wenn ihr mich fragt: Wär alles nicht nötig gewesen. Außer einer Sache: Dass es die ganze Woche lang geschifft hat wie aus Riesenkannen. Aber „den Rään“, sagt Hacks Herbert aus Sellerich, „dän woar nüedisch.“ Seh ich genauso, Herbert. Und außerdem sagt Monika Rolef: „Dat is’, weil die Leut’ immer für Regen beten, deshalb hört der net auf.“ Aber von heute an wird er ja wärmer, der Regen, immerhin.