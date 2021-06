Kolumne Eifel-Einsichten : Gib ma’ Stigma

Eine Warnung: Die Kolumne heute wird ein bisschen flach, wenn auch immerhin mit altsprachlich-scheingebildetem Einschlag, das bitte ich zu würdigen.

So, schreiben wir noch einmal einen Corona-Logbucheintrag, ich glaube, es ist Nummer 54. Weil mir dazu eben diese Kalauer kamen. Hilft nix, wir müssen da jetzt durch: Der erste hat mit all den Internetzkonferenzdiensten zu tun, die gerade Geld scheffeln wie ein mittlerer CSU-Maskendealvermittler. Wegen Corona kauern wir schließlich jetzt alle jeden Tag konferierend vor unseren Bildschirmen und fragen uns, ob wir in echt auch so verdötscht aussehen und wann’s endlich vorbei ist (das Konferieren. Und das andere natürlich auch). Und da dachte ich, Achtung: Genau, Konferenz belebt das Geschäft! Ja, doof.