Kolumne Eifel-Einsichten : Impfgeschimpf

Juhu, ich hab ’nen Impftermin!“, ruft der deutlich jüngere Kollege A. durch die Leitung. Aber, tärä!, diesmal kann ich, endlich, kontern: Ich auch, ich auch!

Und schon habe ich mich aus der Schimpfstimmung wieder rauserklärt, wie schön, und freue mich dann doch, zumal die wichtigere Person in unserem Haushalt gerade bereits die erste Spritze erhielt. Dann allerdings – C-Log 55 – rutscht die Stimmung wieder nach unten: Ich hatte diese Woche, wo alle schon wieder so sorglos zu sein scheinen, die Idee, mal ins Archiv zu schauen. Und was sehe ich da? Die aktuellen Infektions- und Inzidenzzahlen sind genau zehn Mal so hoch wie im Juni 2020. Da warn’ ich doch lieber noch mal, wenn es sonst keiner tut: Et jit net jerannt!

PPS: In Amerika, wo auch sonst, erzählen welche, vom Impfen werde man magnetisch. Und ich dachte schon, bescheuerter kann’s nicht mehr werden. Ich habe es trotzdem daheim ausprobiert. Aber an der erstgeimpften Person, die sich sehr wunderte, warum da einer ihr einen Löffel an die Backe heften wollte, blieb nichts hängen. Wenn bei uns an wem was hängen bleibt, dann immer nur an mir, aber mit Magnetismus hat das nichts zu tun.