Kolumne Eifel-Einsichten : Die Rächer von der letzten Bank

Ich muss aufpassen. Es könnte nämlich sein, dass das Bistum, wenn nicht gar die Heilige Inquisition, die Häscher losschickt und mich einer Apostolischen Leibesvisitation unterziehen lässt.

Weil: Mir wurden … pssst … Dokumente zugespielt. Geheime Dokumente. Gefährliche Dokumente. Apokryphe Schriften, alles im Zusammenhang mit den beiden vorigen Kolumnen (ihr wisst: „Der Herr wird kommen von Dahnen“ und „Einer von Büsch-Eich wird mich verraten“), in deren Folge mindestens zwei Jahrtausende Bibel- und Glaubenshistorie neu geschrieben werden müssen. Und jetzt das: Roland T. (Name vorsichtshalber abgekürzt, Quellenschutz) sandte mir das beigefügte Originalschriftwerk. Aus Mehren. Dem Ort, an dem sich nun auch noch die Geschichte der Kirchenmusik wendet. Und zwar zum Guten! Schaut nur, was da in Wirklichkeit zu Beginn der zweiten Strophe von „Alles meinem Gott zu ehren“ steht:

Hammer, oder? Ich sage nur: Die Aufklärung schreitet voran! Wenn auch nur in der Eifel. Und schon bimmelt das Telefon, über eine abhörsichere Leitung meldet sich Josef Hupperts aus Niederprüm und kündet, eingedenk seiner Schwirzheimer Kindheit, von frühem Rebellentum und juvenil-reformatorischen Eingriffen in die Liturgie: Damals, sagt Jupp, „wurde die Messe ja noch in Latein gehalten, der Pastor stand mit dem Rücken zum Volk“ (Heute steht ja das Volk eher mit dem Rücken zum ... anderes Thema). Zum Schluss sang der Pfarrer: Raus mit euch, Leute, bzw. „Ite missa est“, dann „der Herr sei mit euch“, also dominus vobiscum. Und das Volk parierte mit: „Et cum spirito tuo!“ Was aber Josef und seine Kumpels, hinten in der letzten Reihe, nicht taten. Sie nämlich antworteten, als Rache für die langen Stunden auf harten Bänken, im Chor mit der Gesamtgemeinde, die ja damals in den Kirchen noch eine gewaltige war: „Kätt, komm schmirr mer ming Schuu-huuhn!“