Kolumne Eifel-Einsichten : Einfach reinfahren

Was mir, wie gestern an anderer Stelle erwähnt, gehörig auf den Senkel geht (um hier das Wort „Sack“ zu vermeiden) sind nicht nur die Alles-schon-immer-gewusst-habenden.

Es sind auch die, die jetzt todesmutig die Helden spielen. Die Reporter (und in diesem Fall: -innen), die sich die Buxe mit Schlamm beklätschen, um vor der Fernsehkamera so richtig authentisch nach Frontberichterstatterin auszusehen.

Es sind die Gefühllosen, die sich – meine Vertrauensleute aus dem Eifelsüden trugen es mir zu – in die überschwemmten Dörfer aufmachen, um dort ihrem Hündchen das Elend zu zeigen. „Sie sind bestimmt gekommen, um zu helfen“, rief man ihnen zu. Da trippelten sie davon, mit roter Birne.

Es sind die Kolonnen von, so wiesen sie sich jedenfalls aus, Naturschützern, die den Leuten dieser verschlammten Tage eine Mitgliedschaft in ihrem Verein an die verdreckte Backe kleben wollen. „Gehen Sie mal runter ins Dorf, wo es richtig schlimm aussieht, da zieht man Ihnen wahrscheinlich die Schaufel über“, rief man ihnen zu.